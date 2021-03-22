В России выявили новую схему обналичивания денег
Фиктивные компании платят налоги вместо реальных, а взамен получают "живые" финансы.
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У схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация. Фиктивные фирмы проводят налоговые или таможенные платежи за реальные компании, а взамен получают наличные деньги. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Росфинмониторинг.
Отмечается, что часто в таких схемах участвуют предприятия с большим оборотом наличных денег. Это могут быть крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, рынки. Суммы в цепочке от источника наличности до её заказчика проходят через большое число посредников.
"В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", — подчеркнули в Росфинмониторинге.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой ввести в России повышенный налог для так называемых подозрительно богатых людей.
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