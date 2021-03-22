СМИ узнали о планах Британии потратить миллиарды на гиперзвуковое оружие

Власти Великобритании намерены создать "антироссийский" отряд специального назначения для борьбы с "российским влиянием". А также собираются потратить 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на создание своего гиперзвукового оружия. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Отмечается, что на деятельность новой бригады спецопераций будет выделено около 120 миллионов фунтов. Её основой станут четыре батальона полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS). Перед спецназовцами будет поставлена задача "пресекать вмешательство России по всему миру в рамках серьёзной перестановки приоритетов обороны".

Начальник британского Генштаба сэр Марк Карлтон-Смит подтвердил, что указанные военнослужащие будут привлекаться для борьбы с "враждебными государствами". Предположительно, новый отряд будет взаимодействовать с Секретной разведывательной службой (MI6) для проведения тайных операций по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.

По данным издания, британские спецназовцы будут стремиться обнаружить доказательства незаконности и связи с преступным миром, обыскивая дома и автомобили и используя изображения с миниатюрных камер, беспилотников и спутников. Все эти действия будут направлены на выявление и дискредитацию деятельности РФ.

Ранее же в Лондоне заявляли о намерении значительно нарастить ядерный арсенал, поводом для этого также называли необходимость противопоставить что-то новое России. В частности, её системе противоракетной обороны.

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