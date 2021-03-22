Ракету "Союз" с 36 спутниками OneWeb установили на Восточном

На российском космодроме Восточный установили на стартовый стол ракету-носитель "Союз-2.1б", которая должна будет вывести в космос 36 британских спутников сети OneWeb. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Ракета "Союз-2.1б" с 36 аппаратами OneWeb установлена в стартовую систему. К ней подведена башня обслуживания", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в "Твиттере".

Там отметили, что пуск запланирован на 25 марта в 05:47 по московскому времени. В этом году планируется шесть пусков с аппаратами OneWeb. Их готовят на космодромах Байконур, Восточный и Куру.

Ранее "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовал с Восточного в декабре. Причём это был единственный пуск с космодрома в 2020 году. На орбиту было отправлено 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников для покрытия планеты сетью "космического Интернета".

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