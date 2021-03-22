Во Владивостоке улица превратилась в реку кипятка — видео
Горожане боятся, что это "может очень печально закончиться".
Во Владивостоке около 100 домов остались без тепла из-за прорыва магистральной трубы. Видео © Instagram / dps.control
Во Владивостоке в районе улицы Борисенко произошла серьёзная коммунальная авария, которая превратила дорогу в реку кипятка. Жители почти ста расположенных в этом районе домов остались без тепла.
Горячая вода выливается на проезжую часть, поднимающийся над асфальтом пар перекрывает обзор водителям, будто в парилке. Один из них отметил, что "всё это может печально закончиться", если кто-нибудь угодит в кипяток.
"Ремонтные бригады Приморских тепловых сетей (филиал "Приморская генерация" АО "ДГК") уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. Для обеспечения безопасности выполняемых ремонтов временно ограничено движение автотранспорта", — говорится в сообщении обслуживающей компании.
Как уточняется, ремонтные работы планируют завершить до конца сегодняшнего дня.
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