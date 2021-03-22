Белорусская группа подготовила для Евровидения две новые песни, и одна из них про зайчиков
Ранее организаторы конкурса запретили музыкантам выступать с композицией "Я научу тебя".
Фото © Сайт группы "Галасы 3Места"
Группа из Белоруссии "Галасы ЗМеста" подготовила две новые песни для участия в конкурсе Евровидение-2021. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал лидер коллектива Дмитрий Бутаков. После того как организаторы песенного конкурса запретили выступать представителям республики с композицией "Я научу тебя", группе позвонили и спросили, могут ли там написать ещё одну.
"Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано", — отметил Бутаков.
Он рассказал, что две из этих песен они уже отослали. Лидер белорусской группы также выразил мнение, что на этот раз какую-то из композиций должны принять для участия в Евровидении.
"Мы её народу ещё обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни. Что-то будет до конца месяца", — подчеркнул музыкант, уточнив, что одна из композиций будет весёлой — "про зайчиков", а другая серьёзной.
Отвечая на вопрос о нейтральности текстов, Бутаков заявил, что "если захотят, то найдут всё", однако заметил, что "там вообще не про это".
Напомним, для участия в Евровидении 2021 года от Белоруссии была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с композицией "Я научу тебя". Текст песни оказался достаточно провокационным и неоднозначным — с призывами смотреть вперёд и забыть то, что было. Кроме того, авторы трека пытаются донести мысль о том, что "без прошлого всё будет просто", но для этого нужно слушать определённого человека. Организаторы Евровидения захотели проверить песню на соответствие правилам конкурса. В итоге они посчитали композицию политизированной и не допустили её до конкурса, предложив Белоруссии заменить текст или музыкальное произведение полностью. После этого лидер белорусской группы пригрозил отказом от выступления на Евровидении, однако спустя некоторое время музыканты согласились подготовить новую композицию для участия в конкурсе.
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