Белорусская группа подготовила для Евровидения две новые песни, и одна из них про зайчиков

Группа из Белоруссии "Галасы ЗМеста" подготовила две новые песни для участия в конкурсе Евровидение-2021. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал лидер коллектива Дмитрий Бутаков. После того как организаторы песенного конкурса запретили выступать представителям республики с композицией "Я научу тебя", группе позвонили и спросили, могут ли там написать ещё одну.

"Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано", — отметил Бутаков.

Он рассказал, что две из этих песен они уже отослали. Лидер белорусской группы также выразил мнение, что на этот раз какую-то из композиций должны принять для участия в Евровидении.

"Мы её народу ещё обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни. Что-то будет до конца месяца", — подчеркнул музыкант, уточнив, что одна из композиций будет весёлой — "про зайчиков", а другая серьёзной.

Отвечая на вопрос о нейтральности текстов, Бутаков заявил, что "если захотят, то найдут всё", однако заметил, что "там вообще не про это".

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