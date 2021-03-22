В Байдене увидели "троянского коня" для продвижения Камалы Харрис на пост президента
По мнению некоторых американцев, их голоса на выборах могли уйти впустую.
Джо Байден и Камала Харрис. Фото © ТАСС / EPA
Проблемы со здоровьем нынешнего президента США Джо Байдена были очевидны ещё во время избирательной гонки. Однако Демократическая партия продолжала продвигать его на главный пост страны. В этом увидели нестыковки зрители телеканала Fox News. Своими опасениями они поделились под материалом об угрозе болезни Байдена для нацбезопасности Соединённых Штатов.
"Всё было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конём. В конце концов нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займёт вице-президент Харрис. Именно её изначально хотели видеть в этой должности", — написал пользователь под псевдонимом MassiveMemberClub.
С ним согласен Kingdomofidiots, полагающий, что Байден вряд ли сможет руководить страной все положенные законом четыре года. По мнению комментатора, задачей максимум нынешнего лидера США будет дотянуть до промежуточных выборов, чтобы дать республиканцам вернуть контроль над сенатом, а затем "развернётся кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента".
Некоторые же участники дискуссии предположили, что Байден уже сейчас играет не главную роль в политике США, их голоса за него ушли впустую. "Будут использовать его (Байдена. — Прим. Лайфа) столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону", — полагает Jeisele.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
Ранее также по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром, однако сын Дональда Трампа такую версию высмеял. Об инциденте также с иронией высказался сенатор Алексей Пушков. Признак того, что Байден вскоре может передать бразды правления Харрис, увидели и в том, как он высказался недавно о заместителе.
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