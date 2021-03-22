В ЮНЕСКО предупредили о скором глобальном дефиците воды

Мир прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о переоценке их стоимости. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Этой проблеме посвящён 200-страничный доклад организации. Там подчёркивается, что воду нельзя воспринимать на основании её рыночной стоимости.

"Вода — это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более двух миллиардов человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роль в человеческих обществах", — заявила гендиректор ЮНЕСКО.

В докладе обращается внимание на тот факт, что к 2030 году мир столкнётся с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Ситуация может усугубится и за счёт других глобальных проблем, в том числе последствий пандемии. В ЮНЕСКО считают, что настало время выработать общую политику по сохранению водных ресурсов.

Отметим, что прошлогоднее лето вошло в пятёрку самых жарких за последние годы. Засуха коснулась не только России, но и Европы, Америки и других регионов.

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