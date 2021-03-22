Россиянам рассказали, как эффективно вложить пять тысяч рублей
В России может появиться новая услуга — покупка паёв "на сдачу".
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Открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды могут стать хорошим вариантом для вложения средств частных инвесторов, обладающих небольшой суммой денег. Об этом заявил управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Аналитик отметил, что открытые фонды имеют активное управление, структура там меняется в зависимости от ситуации на рынке. Что касается биржевых фондов, то они следуют индексам на выбранный класс активов.
"В ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паёв "на сдачу", когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи", — рассказал эксперт в интервью агентству "Прайм".
Кроме того, Русецкий подчеркнул, что систематическое инвестирование (довнесение средств) является одним из лучших механизмов долгосрочного накопления денег.
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