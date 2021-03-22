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СМИ: В ЕС допустили ограничение экспорта вакцины AstraZeneca в Великобританию

В первую очередь Брюссель намерен обеспечить собственные потребности.

22 марта 2021, 01:10
<p>Фото © Jens Schlueter / Getty Images</p>

Фото © Jens Schlueter / Getty Images

В планах Евросоюза пересмотреть и с большой вероятностью отклонить разрешение фармацевтической компании AstraZeneca на экспорт вакцин от коронавируса в Великобританию. Как пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ЕС, компания прежде всего должна исполнить свои обязательства по поставкам в страны Евросоюза.

Как сообщает источник агентства, это решение будет обсуждаться уже на текущей неделе. Уточняется, что Италия и Франция поддерживают ограничения, а Ирландия, Бельгия и Нидерланды призывают проявлять осторожность. AstraZeneca производит в Бельгии и Нидерландах компоненты для вакцины.

Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ряду изданий сообщила, что компания AstraZeneca может потерять возможность экспортировать свою вакцину из ЕС, если она продолжит сокращать объёмы уже согласованных поставок в страны Евросоюза. Однако Евросоюз будет мириться с экспортной политикой компании в случае реализации ранее заключённых договорённостей о поставках.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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