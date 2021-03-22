"Желаю найти себя": Тактаров обратился к Нурмагомедову после его решения уйти из спорта
Он посоветовал Хабибу больше работать с молодёжью.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров обратился к завершившему профессиональную спортивную карьеру Хабибу Нурмагомедову. На своей странице в "Инстаграме" он пожелал бойцу найти себя.
"Желаю интересного и насыщенного времени вне профессионального спорта, найти себя. Не у всех это получается. И больше работать с молодёжью, независимо от рода занятий и бизнеса", — написал Тактаров.
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Напомним, фактически Нурмагомедов завершил карьеру ещё в октябре прошлого года, после того, как в третий раз защитил свой титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив Джастина Гейджи. Однако после этого регулярно появлялись слухи о том, что россиянин может возобновить выступления в промоушене. Но несколько дней назад глава UFC Дана Уайт заявил, что решение Нурмагомедова всё же окончательное. Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше. В свою очередь, ирландец Конор Макгрегор, комментируя решение Хабиба уйти из спорта, написал: "Счастливой пенсии, малыш".
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