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"Желаю найти себя": Тактаров обратился к Нурмагомедову после его решения уйти из спорта

Он посоветовал Хабибу больше работать с молодёжью.

22 марта 2021, 01:37
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий </p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров обратился к завершившему профессиональную спортивную карьеру Хабибу Нурмагомедову. На своей странице в "Инстаграме" он пожелал бойцу найти себя.

"Желаю интересного и насыщенного времени вне профессионального спорта, найти себя. Не у всех это получается. И больше работать с молодёжью, независимо от рода занятий и бизнеса", — написал Тактаров.

"Люди, возможно, никогда меня не поймут": Нурмагомедов рассказал, как решился уйти из спорта на пике славы

"Люди, возможно, никогда меня не поймут": Нурмагомедов рассказал, как решился уйти из спорта на пике славы

Напомним, фактически Нурмагомедов завершил карьеру ещё в октябре прошлого года, после того, как в третий раз защитил свой титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив Джастина Гейджи. Однако после этого регулярно появлялись слухи о том, что россиянин может возобновить выступления в промоушене. Но несколько дней назад глава UFC Дана Уайт заявил, что решение Нурмагомедова всё же окончательное. Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше. В свою очередь, ирландец Конор Макгрегор, комментируя решение Хабиба уйти из спорта, написал: "Счастливой пенсии, малыш".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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