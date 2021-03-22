Жителям Центральной России рассказали, когда ждать "сумасшедшей весны"

Резкого весеннего потепления в Центральном федеральном округе России не ожидается до конца марта. Впрочем, температура не будет и слишком низкой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца месяца температура днём будет, конечно, выше нуля градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла пока что не предвидится. Всё идёт спокойно, неспешно", — приводит ТАСС слова Вильфанда.

В Москве уже в четверг, 25 марта, столбики термометров могут подняться до девяти градусов тепла. При этом первую половину недели температура будет держаться около нормы.

"Приятной новостью может стать тот факт, что существенных осадков со вторника не ожидаем", — отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что в течение недели самая тёплая погода в стране ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Красноярском крае температура будет на 8–10 градусов выше нормы, как и в Забайкалье.

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