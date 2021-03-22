Минфин заявил о возросших рисках блокировки российских активов за рубежом
Спасти ситуацию смогут межправительственные кредиты из средств ФНБ.
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Резко возросли риски ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе. Защититься от них позволит предоставление свободных средств Фонда национального благосостояния иностранным правительствам в виде кредитов на закупки российской продукции. Как пишут "Известия", об этом говорится в пояснительной записке Минфина к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния.
Уточняется, что на протяжении последних 10 лет суммы финансирования иностранных правительств по экспортным контрактам из российского бюджета устойчиво росли. По этой причине Минфин предлагает предусмотреть размещение средств фонда в долговые требования к правительствам иностранных государств. Однако формировать кредитный бюджет предлагается с особой тщательностью, обеспечивая безусловный возврат средств от заёмщика.
Минфин предлагает ограничивать участие ФНБ в том или ином проекте до 25% от объёма частных вложений и 40% от суммы заёмного финансирования. Суммарный объём вложений не должен превышать одного триллиона рублей в течение трёх лет. Рентабельность инвестиций (или процентные доходы по межгоскредитам) должна быть не менее доходности ОФЗ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячное пополнение Фонда национального благосостояния может достичь 180–200 миллиардов рублей. Для достижения этой цели правительству дано поручение за месяц решить, на какие востребованные инвестпроекты потратить деньги ФНБ, и без промедления запустить их.
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