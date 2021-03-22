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В МВД объяснили, почему отказались от "площадки" в экзамене на водительские права

Новые правила начнут действовать с 1 апреля.

22 марта 2021, 03:30
<p>Фото © Владимир Смирнов / ТАСС</p>

Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Новые правила сдачи экзамена на водительские права позволят определить степень подготовленности будущего водителя в реальной, постоянно меняющейся обстановке. Об этом заявили в МВД, комментируя новшества в процедуре, прежде всего решение отменить сдачу так называемой площадки.

"Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге — изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Там добавили, что отмена "площадки" должна позволить сотрудникам экзаменационных подразделений более комплексно оценить навыки будущего водителя. Их проверка теперь будет проходить сразу на улице, в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки.

Автоэксперт оценил изменения в правилах экзамена на права

Автоэксперт оценил изменения в правилах экзамена на права

Напомним, россияне будут сдавать экзамен на права по новым правилам с 1 апреля. Они распространяются на желающих научиться водить легковой автомобиль, грузовик или автобус. Для будущих мотоциклистов экзамен на площадке сохранится.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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