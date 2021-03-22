В МВД объяснили, почему отказались от "площадки" в экзамене на водительские права
Новые правила начнут действовать с 1 апреля.
Фото © Владимир Смирнов / ТАСС
Новые правила сдачи экзамена на водительские права позволят определить степень подготовленности будущего водителя в реальной, постоянно меняющейся обстановке. Об этом заявили в МВД, комментируя новшества в процедуре, прежде всего решение отменить сдачу так называемой площадки.
"Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге — изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным", — приводит ТАСС комментарий ведомства.
Там добавили, что отмена "площадки" должна позволить сотрудникам экзаменационных подразделений более комплексно оценить навыки будущего водителя. Их проверка теперь будет проходить сразу на улице, в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки.
Напомним, россияне будут сдавать экзамен на права по новым правилам с 1 апреля. Они распространяются на желающих научиться водить легковой автомобиль, грузовик или автобус. Для будущих мотоциклистов экзамен на площадке сохранится.
Выбор редакции
Российские банки попросили предоставить доступ к базе МВД с водительскими правами
СМИ рассказали о позоре главы МВД Швеции на встрече с Колокольцевым
Аренда с правом выкупа: как мошенники отбирают у россиян купленные автомобили
Глава СКР раскрыл судьбу тех, кто присылал фото нацистов на ресурсы "Бессмертного полка"
Трамп потребовал, чтобы Байден достроил его стену на границе с Мексикой
Комментариев: 0