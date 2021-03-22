Врач рассказал, как часто в России сталкиваются с постковидным синдромом

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, сколько пациентов сталкивается с постковидным синдромом в России. По его словам, до четверти всех переболевших коронавирусом испытывают комплекс характерных для этого состояния симптомов. Выделяют 20 специфичных черт постковидного синдрома, среди них затруднённое дыхание, слабость, изменение вкусовых ощущений. Пациенты могут достаточно длительное время после выздоровления испытывать такие проблемы различной степени тяжести.

"О постковидном синдроме заговорили в середине прошлого года, но тогда было немного не до этого. Тогда надо было решать другие проблемы, а сейчас на первый план выходит эта вещь. Примерно 10–25% переболевших ещё некоторое время сталкиваются с примерно двадцатью симптомами постковидного синдрома", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Медик призывает переболевших ковидом не заниматься самолечением, поскольку это может нанести ещё больший вред здоровью. В частности, Водовозов попросил не пытаться разрабатывать лёгкие после коронавируса, надувая шарики.

А доктор Мясников ранее заявил, что из-за пандемии коронавируса в России может произойти вспышка туберкулёза, так как обороты по выявлению носителей этого заболевания снизились.

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