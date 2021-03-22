СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса
Делегация побывала в Китае, где посетила город Ухань.
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Новый вид коронавируса мог распространиться из-за торговли животными в Китае. Как пишет Bloomberg, такие выводы учёных содержатся в отчёте, который эксперты Всемирной организации здравоохранения готовят после посещения предполагаемого места появления CoViD-19 — китайского города Ухань.
Издание сообщает, что доклад будет опубликован в ближайшее время, но итоговых выводов в нём не представят. В частности, там будет приведена версия, согласно которой новый коронавирус может быть схож по происхождению с источником тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС). Также будет говориться, что на рынке в Ухани продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей и передать его человеку.
"Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, ещё не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса", — говорит британский зоолог Питер Дасзак.
Ранее исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучали происхождение коронавируса в Китае, обнаружили признаки того, что вспышка болезни в Ухани в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось раньше.
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