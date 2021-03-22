Юго-восток Австралии охватили наводнения, эвакуировано около 18 тысяч человек — видео

Из-за наводнений в Австралии было эвакуировано примерно 18 тысяч человек. Видео © Соцсети

В связи с сильными наводнениями, вызванными ливнями, около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Об этом на брифинге сообщила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян. В регионе открыли эвакуационные центры.

По её словам, около 15 тысяч человек эвакуированы из домов на Северном побережье (Mid North Coast), примерно три тысячи — в районе Сиднея.

Сильные дожди в регионе будут продолжаться. Жителей охваченных стихией районов просят быть крайне осторожными. 38 территорий признаны зонами стихийных бедствий. Это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь — тысячу австралийских долларов (около 800 американских долларов) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на ребёнка. По данным местных СМИ, из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты многие дороги.

А в феврале в Австралии из-за масштабного пожара пришлось эвакуировать целый город.

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