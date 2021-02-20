15 странных вещей, которые выглядят как аппетитная еда, но на деле лучше никогда не класть их в рот
Природа никогда не перестанет нас удивлять. Одни насекомые и мелкие животные покрываются неестественно яркой окраской, чтобы ни у кого не было и малейшего желания их съесть. А другие, абсолютно несъедобные, напротив, всем своим видом призывают скорее ими полакомиться.
Феномен довольно распространённый. На сайте "Реддит" даже появилась отдельная тема — forbiddensnacks ("Несъедобные закуски"), в которой пользователи делятся своими находками.
"Я и не думал, что засохшая монтажная пена такая аппетитная"
"Мой пережаренный круассанчик😍😍"
"Открыв упаковку, сначала подумала, что это куриное филе... А это оказалось розовым кварцем"
"Какая маленькая девочка... или какой огромный тофу!"
"А это что за авокадо?"
"Несъедобная жареная курочка. Это кальцит"
"До сих пор не могу поверить, что это НЕ ветчина"
"Это не недоеденная картошка, а такой камень"
"Древесина этого обгоревшего дерева похожа на спагетти с томатным соусом"
"Этот камень выглядит как стейк"
"У моего приятеля мыло и подставка под него выглядят как яичница!"
"Гигантская брокколи!"
"Чуть не съел богомола, который был в моём салате"
"Виноградный агат из Индонезии"
"Мои кроссовки начали таять в комнате под солнышком. Кажется, это карамель"
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