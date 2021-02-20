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Категорий: 18

15 странных вещей, которые выглядят как аппетитная еда, но на деле лучше никогда не класть их в рот

Природа никогда не перестанет нас удивлять. Одни насекомые и мелкие животные покрываются неестественно яркой окраской, чтобы ни у кого не было и малейшего желания их съесть. А другие, абсолютно несъедобные, напротив, всем своим видом призывают скорее ими полакомиться.

20 февраля 2021, 14:00

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Феномен довольно распространённый. На сайте "Реддит" даже появилась отдельная тема — forbiddensnacks ("Несъедобные закуски"), в которой пользователи делятся своими находками.

"Я и не думал, что засохшая монтажная пена такая аппетитная"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Мой пережаренный круассанчик😍😍"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Открыв упаковку, сначала подумала, что это куриное филе... А это оказалось розовым кварцем"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Какая маленькая девочка... или какой огромный тофу!"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"А это что за авокадо?"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Несъедобная жареная курочка. Это кальцит"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"До сих пор не могу поверить, что это НЕ ветчина"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Это не недоеденная картошка, а такой камень"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Древесина этого обгоревшего дерева похожа на спагетти с томатным соусом"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Этот камень выглядит как стейк"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"У моего приятеля мыло и подставка под него выглядят как яичница!"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Гигантская брокколи!"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Чуть не съел богомола, который был в моём салате"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Виноградный агат из Индонезии"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

"Мои кроссовки начали таять в комнате под солнышком. Кажется, это карамель"

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Фото © Reddit / forbiddensnacks

Пользователь TikTok раскрыл лёгкий способ, как бесплатно обедать в кафе в течение целого года

Пользователь TikTok раскрыл лёгкий способ, как бесплатно обедать в кафе в течение целого года

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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