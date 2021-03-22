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Глава СКР раскрыл судьбу тех, кто присылал фото нацистов на ресурсы "Бессмертного полка"

В ведомстве было создано отдельное подразделение для работы с такими делами.

22 марта 2021, 04:53
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Провокаторы, которые присылали фото нацистов в рамках онлайн-акции "Бессмертный полк", уже понесли наказание. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Те лица, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк онлайн" фотографии нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание", — приводит РИА "Новости" слова главы СКР.

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В СКР решили объединить в одно дела о зверствах нацистов

Он напомнил о создании осенью прошлого года подразделения СКР, которое занялось расследованием преступлений, связанных с фальсификацией истории, реабилитацией нацизма. У этой структуры есть ещё одна функция — она служит координационным центром, который помогает региональным следователям в работе по данному направлению.

Напомним, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса акцию "Бессмертный полк" было решено перенести в онлайн. В ней участвовало более трёх миллионов человек. Но нашлись и те, кто попытался устроить провокации. Они загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии. Накануне стало известно о возбуждении ещё одного, на этот раз в отношении 29-летнего жителя Тамбова.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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