Трамп потребовал, чтобы Байден достроил его стену на границе с Мексикой
Экс-президент США обвинил нынешнего американского лидера в создании пограничного кризиса.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден должен возобновить строительство так называемой стены Трампа на границе с Мексикой. Уверенность в этом выразил сам экс-президент США. Миллиардер распространил своё заявление.
"Всё, что им нужно было сделать, — держать эту плавно работающую систему на автопилоте. Вместо этого всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу", — отметил Трамп.
Бывший американский лидер призвал Байдена признать свой полный провал в миграционной политике и использовать методы Трампа, которые последний считает глубоко эффективными и проверенными.
"Необходимо немедленно завершить строительство стены, что может быть сделано в течение нескольких недель. Они не должны были останавливать его. Они вызывают смерть и человеческую трагедию", — сказал Трамп.
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Отметим, президент США демократ Джо Байден с первого же дня принялся избавляться от "наследия" своего предшественника Дональда Трампа и сразу подписал серию распоряжений, которые отменяют указы предыдущего главы государства. В их число входила и отмена строительства стены между США и Мексикой.
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