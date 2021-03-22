В Минпромторге рассказали о планах в ответ на американские санкции
Ограничения применялись ещё против СССР, не мешая ему развиваться, отметили в ведомстве.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Новые санкции США в отношении России только помогут ускорить процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках. Об этом заявили в Минпромторге, сообщает РБК.
"Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудникам и развитие новых технологий и производств", — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве также напомним, что санкции применялись и к СССР, что не мешало стране развиваться. Там подчеркнули, что этот инструмент давления "включился не 2 марта".
Напомним, введённые администрацией президента США Джо Байдена санкции, которые вступили в силу с 18 марта, коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, но для сферы космоса и авиации до 1 сентября будет действовать ряд исключений.
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