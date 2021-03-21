"Очень хочет домой": Мама рассказала о самочувствии сына, потерявшего ноги и руку в жутком ДТП под Рязанью

Мама 11-летнего Влада, который получил тяжёлые травмы в ДТП с автобусом под Рязанью, Татьяна Синилкина рассказала, как проходит реабилитация сына, потерявшего ноги и руку в аварии. Мальчик старается не унывать, но очень хочет домой. Об этом сообщает портал V1.ru.

Влад уже четвёртый месяц живёт в клинике доктора Рошаля. В свободное время он собирает конструктор, погружается в онлайн-игры и общается со сверстниками, а также занимается спортом, качая руку и пресс. Некоторые бытовые вещи, например стрижка, стали непростыми, однако главной сложностью оказалось желание мальчика поскорее отправиться домой.

"Сегодня происходили срывы. Слёзы не касались тренировок, это связано с пребыванием в больнице — у него начали проявляться психи. Если раньше он плакал по другому поводу и были другие разговоры, то сейчас два дня подряд Владик говорит, что не может, он хочет домой и всё надоело", — делится Татьяна в "Инстаграме".

По словам женщины, Влад стал плакать, устав от больницы. Семья ждёт новостей о состоянии мальчика и надеется услышать положительный прогноз, но медики отмечают, что в данном случае сложно что-либо предполагать, всё будет постепенно и по факту.

Напомним, ДТП произошло в конце декабря 2020 года на трассе Р22 "Каспий" в Рязанской области. В результате аварии погибло четыре человека — трое пассажиров и водитель, пострадало ещё 13, в том числе пятеро детей. По предварительным данным, водитель уснул за рулём, в результате чего машина выехала на обочину.

Авторы