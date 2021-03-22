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Пашинян заявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Премьер-министр получил возражения президента по этому поводу, однако они не были приняты.

22 марта 2021, 05:33
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure</p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о назначении начальником Генерального штаба ВС страны Артака Давтяна. Об этом говорится на сайте главы кабмина.

Отмечается, что в аппарат премьер-министра 11 марта поступили возражения президента республики по этому поводу, однако Пашинян их не принял. Премьер-министр ссылается на то, что глава Армении не обратился в Конституционный суд, а значит, по закону Давтян считается назначенным на пост начальника Генштаба.

Уволенный Пашиняном глава Генштаба ВС Армении останется в должности до решения суда

Уволенный Пашиняном глава Генштаба ВС Армении останется в должности до решения суда

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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