Пашинян заявил о назначении нового главы Генштаба ВС Армении

Отмечается, что в аппарат премьер-министра 11 марта поступили возражения президента республики по этому поводу, однако Пашинян их не принял. Премьер-министр ссылается на то, что глава Армении не обратился в Конституционный суд, а значит, по закону Давтян считается назначенным на пост начальника Генштаба.