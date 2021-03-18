Уволенный Пашиняном глава Генштаба ВС Армении останется в должности до решения суда

Уволенный ранее глава Генштаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян останется на своём посту до тех пор, пока Административный суд страны не вынесет окончательного решения по его жалобе. Об этом сообщил адвокат генерала.

"Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своём посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта", — сказал адвокат в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генштаб Армении возглавит без одобрения президента Артак Давтян, кандидатуру которого выдвинул Пашинян.

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