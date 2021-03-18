Уволенный Пашиняном глава Генштаба ВС Армении останется в должности до решения суда
Ранее на его пост уже выдвинули другого человека.
Оник Гаспарян. Фото © mil.am
Уволенный ранее глава Генштаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян останется на своём посту до тех пор, пока Административный суд страны не вынесет окончательного решения по его жалобе. Об этом сообщил адвокат генерала.
"Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своём посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта", — сказал адвокат в разговоре с ТАСС.
Диктатура "демократа" Пашиняна, или Армянский вариант Навального: смотрим на соседей и извлекаем уроки
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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Ранее сообщалось, что Генштаб Армении возглавит без одобрения президента Артак Давтян, кандидатуру которого выдвинул Пашинян.
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