Доктор Мясников назвал три эффективных способа побороть любую болезнь

Врач и телеведущий Александр Мясников дал три простейших совета, которые помогут в случае любой болезни. Так, если вы почувствовали себя неважно, в первую очередь нужно изменить питание. По словам медика, именно ложкой, ножом и вилкой люди "конструируют своё здоровье".

"Я говорил: не ешьте ничего белого (мучного, сладкого. — Прим. Лайфа.), обязательно включите в рацион полкило овощей и фруктов. Вот вы даже болеете инфекционной болезнью и невольно начинаете питаться по-другому — уже организм что-то принимает, а что-то — нет", — пояснил он в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того, Мясников отметил, что заболевшим нужно внести изменения в образ жизни, увеличив физическую активность. По его словам, спорт способен стимулировать работу организма в целом.

"Вы должны двигаться, вы должны пользоваться любым моментом. Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать. Движение — это жизнь", — подчеркнул врач.

А если предыдущие советы не помогли поправиться, то больному следует записаться на приём к врачу, подытожил специалист.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасном свойстве жаропонижающих препаратов. Побочный эффект от их приёма может остаться с пациентом навсегда.

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