В Вологодской области три человека погибли в лобовом столкновении микроавтобуса ФСИН и легковушки — видео
Среди жертв страшной аварии — ребёнок.
В Вологодской области три человека погибли и 9 пострадали в ДТП с микроавтобусом ФСИН и легковушкой. Видео © LIFE
Сегодня утром три человека погибли и 9 пострадали в серьёзном ДТП с микроавтобусом ФСИН и легковушкой в Вологодской области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
В начале девятого утра на автодороге А114, перед мостом через реку Суда в Череповецком районе, произошло лобовое столкновение двух автомобилей — "Рено-Логан", в котором ехали пять человек, и пассажирской "Газели", водитель которой вёз на работу шестерых бесконвойных осуждённых.
Как уточнили Лайфу в МЧС, трое из находившихся в легковом автомобиле человек погибли, в том числе один ребёнок. При этом два человека — взрослый и ребёнок — пострадали. Мальчик госпитализирован в реанимацию детской городской больницы Череповца. Все ехавшие в "газели" также получили травмы. Так, четверо с переломами различной степени тяжести были доставлены в центральную районную больницу.
По данным спасателей, сейчас на месте происшествия работают 35 человек, а также задействовано 14 единиц техники. Задержка транспорта на месте ДТП отсутствует, поскольку силами сотрудников ГИБДД там организовано реверсивное движение.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области на трассе А121 "Сортавала" ночью произошло жуткое ДТП: столкнулись две фуры и легковой автомобиль. В результате аварии погибло два человека.
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