"Закупят напрямую": Эксперт оценил отказ ЕС от российской вакцины "Спутник V"
По его словам, на решения отдельных членов блока повлияют несколько факторов.
Фото © sputnikvaccine.com
Заявление еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V", подтверждает необъективное отношение Евросоюза к препарату. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
"Я думаю, что, во-первых, очевидно, что в этом заявлении присутствует элемент политизации. В общем, это подтверждает то подозрение, что отношение к российской вакцине не совсем объективное, не вполне справедливое", — приводит его слова РИА "Новости".
Эксперт заметил, что никому бы в Европе не было хуже, если бы был зарегистрирован ещё один препарат для вакцинации от коронавируса и добавился бы к тем четырём, что уже прошли одобрение.
При этом, заметил собеседник агентства, некоторые страны – члены ЕС смогут напрямую у Москвы закупать вакцину, но на это будут влиять два фактора: насколько европейские производители смогут обеспечить производство достаточного количества доз в сжатые сроки для оперативной вакцинации и качество альтернативных препаратов, особенно учитывая проблемы, с которыми столкнулись некоторые вакцины.
Ещё одним обстоятельством эксперт назвал ценовую политику, уточнив, что, если российская вакцина окажется дешевле европейских аналогов, некоторые не самые богатые страны могут проигнорировать рекомендации ЕС.
Ранее глава МИД Венгрии пожаловался на "политическую атаку" из-за применения "Спутника V". Он указал, что некоторые европейские страны придали вакцинации идеологический характер.
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