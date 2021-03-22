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В России за сутки выявили свыше 9 тысяч новых случаев коронавируса

Побороть болезнь за это же время удалось 7790 пациентам.

22 марта 2021, 08:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 9284 человек, при этом 1015 (10,9%) из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+1586), Санкт-Петербурге (+865), Подмосковье (+646), Нижегородской (+339) и Ростовской (+240) областях.

СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса

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Выписано из больниц в связи с полным выздоровлением за прошедшие сутки 7790 пациентов, а общее число россиян, победивших болезнь, достигло 4 077 185. Всего в РФ зарегистрировали 4 466 153 случая коронавируса, зафиксировали 95 391 летальный исход, из которых 361 — за последние 24 часа.

Ранее врач рассказал, как часто в России сталкиваются с постковидным синдромом. Он призвал переболевших не пытаться разрабатывать лёгкие после коронавируса, надувая шарики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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