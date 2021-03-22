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Врач перечислила самые полезные для зрения продукты

Во всех них содержится бета-каротин, необходимый для здоровья глаз.

22 марта 2021, 07:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самым полезным веществом для глаз является бета-каротин. В большом количестве он содержится в чернике и голубике. Сейчас, правда, не сезон, однако можно употреблять в пищу и замороженные ягоды. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

"Но делать из ягод варенье не стоит в нём для глаз не останется ничего интересного. Вещества в чернике и голубике стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва", — пояснила специалист.

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Вместе с тем диетолог посоветовала употреблять больше моркови, поскольку она улучшает "сумеречное" зрение. При этом лучше есть её после термической обработки, чем в сыром виде, отметила Белоусова.

Бета-каротин также содержится и в зелёном луке, укропе и петрушке. Но следует помнить, что чрезмерное употребление этих продуктов может привести к варикозу или подагре у тех, кто старше 35 лет. По словам медика, зелень должна быть на столе максимум два раза в неделю.

"Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Но жевать её следует в разумных пределах", — подытожила диетолог.

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А ранее врач назвала самые вредные продукты для мозга. По данным исследователей, неправильное питание может приводить к потере ключевых функциональных и структурных элементов важнейшего органа человека.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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