В Подмосковье собаки задушили 11-летнюю девочку, потянув за шарф
Школьница жила в полной семье, которая не стоит на учёте.
Фото © Pixabay
В деревне Крючково Истринского района Московской области обнаружено тело 11-летней девочки, которую задушили её же собаки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось днём 21 марта на улице Радости, 32. Погибшая Анна Д. на улице играла с двумя своими собаками породы кане-корсо, которые в ходе игры тянули её за шарф. Прибывшая на место инцидента скорая зафиксировала смерть школьницы с признаками удушения.
Установлено, что семья девочки на учёте не стоит, а родители занимают крупные должности. Следственное управление СКР по Московской области организовало проверку. Тело ребёнка отправлено на судебно-медицинское исследование.
Ранее Лайф рассказывал, как на Украине кот уснул на лице четырёхмесячного младенца и задушил его.
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