В Подмосковье собаки задушили 11-летнюю девочку, потянув за шарф

В деревне Крючково Истринского района Московской области обнаружено тело 11-летней девочки, которую задушили её же собаки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось днём 21 марта на улице Радости, 32. Погибшая Анна Д. на улице играла с двумя своими собаками породы кане-корсо, которые в ходе игры тянули её за шарф. Прибывшая на место инцидента скорая зафиксировала смерть школьницы с признаками удушения.

Установлено, что семья девочки на учёте не стоит, а родители занимают крупные должности. Следственное управление СКР по Московской области организовало проверку. Тело ребёнка отправлено на судебно-медицинское исследование.

Ранее Лайф рассказывал, как на Украине кот уснул на лице четырёхмесячного младенца и задушил его.

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