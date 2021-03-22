Юрист перечислил случаи, когда россиян могут оштрафовать за рыбалку

Запрет на ловлю рыбы во время нереста действует почти во всех регионах России. Он может распространяться на определённые виды водоёмов, а его сроки определяются в зависимости от климатических зон. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор юридической компании "Достигация" Артём Баранов.

Специалист напомнил, что все ограничения по ловле рыбы действуют в рамках федеральных законов "О любительском рыболовстве" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". В частности, нельзя рыбачить в местах массового отдыха граждан и возле гидротехнических сооружений. Также Баранов напомнил, что запрещено закидывать удочку рядом с объектами, относящимися к аквакультуре, в рыбных хозяйствах и на особо охраняемых территориях.

Баранов отметил, что штраф за незаконную ловлю рыбы может составлять от 500 рублей до пяти тысяч. Вместе с тем у рыбака могут конфисковать орудие охоты и судно, а также аннулировать право на промысел. Чтобы случайно не нарваться на штраф, юрист рекомендует мониторить информацию на сайте Федерального агентства по рыболовству.

Специалист подчеркнул, что в любом водоёме нельзя рыбачить с использованием взрывчатых или химических веществ и электронных средств обнаружения. Рыбалка с аквалангом также запрещена, добавил юрист.

А ранее сахалинские рыбаки повстречали лису "посреди океана". Люди пытались поймать животное, которое прыгало по льдинам. Однако сделать это не удалось — лисица благополучно скрылась.

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