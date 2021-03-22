Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Прямая трансляция запуска велась на официальном канале "Роскосмоса" в YouTube.

Отмечается, что старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме. Ракета-носитель выведет на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран мира. Так, выведение южнокорейского аппарата CAS500-1 на целевую орбиту займёт чуть больше часа, а в период с 11:35 до 11:37 мск ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки.

Ранее Лайф рассказывал, что старт ракеты был запланирован на 20 марта, однако из-за скачка напряжения в наземном оборудовании его было решено перенести на сутки. Как сообщал Лайф, этот пуск станет коммерческим стартом компании "Главкосмос Пусковые услуги", которая будет выполнять контракты на доставку к орбите Земли спутников с помощью ракеты-носителя "Союз-2".

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