Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

"Проверка скорости "Твиттера". У меня ковид. Конец связи", — сообщил Ургант в посте в микроблоге.

Других подробностей о своём состоянии телеведущий не привёл. Подписчики же пожелали Урганту скорейшего выздоровления.

Ранее Лайф сообщал, что ведущий "Своей игры" вакцинировался от ковида и посоветовал россиянам последовать его примеру.

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