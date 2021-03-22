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Категорий: 18

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом

Подробностей о своём состоянии он не сообщил.

22 марта 2021, 08:31
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/urgantcom/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">urgantcom</a></p>

Фото © Instagram / urgantcom

Телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

"Проверка скорости "Твиттера". У меня ковид. Конец связи", — сообщил Ургант в посте в микроблоге.

Других подробностей о своём состоянии телеведущий не привёл. Подписчики же пожелали Урганту скорейшего выздоровления.

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Ранее Лайф сообщал, что ведущий "Своей игры" вакцинировался от ковида и посоветовал россиянам последовать его примеру.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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