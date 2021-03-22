Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом
Подробностей о своём состоянии он не сообщил.
Фото © Instagram / urgantcom
Телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".
"Проверка скорости "Твиттера". У меня ковид. Конец связи", — сообщил Ургант в посте в микроблоге.
Других подробностей о своём состоянии телеведущий не привёл. Подписчики же пожелали Урганту скорейшего выздоровления.
Ранее Лайф сообщал, что ведущий "Своей игры" вакцинировался от ковида и посоветовал россиянам последовать его примеру.
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