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Следствие МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального

235-й гарнизонный военный суд сегодня рассматривает жалобу блогера на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением.

22 марта 2021, 08:28
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Органы следствия УМВД РФ на транспорте по Новосибирской области отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Об этом объявил судья в ходе заседания военного суда по жалобе ФБК*.

"По факту госпитализации Навального проведена проверка, по результатам которой 10 февраля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чём была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального", — зачитал судья ответ на запрос суда в УМВД РФ на транспорте по Новосибирской области.

Навальный рассказал, чем его удивила покровская колония

Навальный рассказал, чем его удивила покровская колония

235-й гарнизонный военный суд в Москве рассматривает жалобу Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением. Первое заседание состоялось 16 марта, но блогер отказался участвовать в нём по видеосвязи из колонии.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Его задержали за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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