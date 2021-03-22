Следствие МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального

Органы следствия УМВД РФ на транспорте по Новосибирской области отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Об этом объявил судья в ходе заседания военного суда по жалобе ФБК*.

"По факту госпитализации Навального проведена проверка, по результатам которой 10 февраля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чём была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального", — зачитал судья ответ на запрос суда в УМВД РФ на транспорте по Новосибирской области.

235-й гарнизонный военный суд в Москве рассматривает жалобу Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением. Первое заседание состоялось 16 марта, но блогер отказался участвовать в нём по видеосвязи из колонии.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.



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