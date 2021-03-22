Следствие МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального
235-й гарнизонный военный суд сегодня рассматривает жалобу блогера на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Органы следствия УМВД РФ на транспорте по Новосибирской области отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Об этом объявил судья в ходе заседания военного суда по жалобе ФБК*.
"По факту госпитализации Навального проведена проверка, по результатам которой 10 февраля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чём была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального", — зачитал судья ответ на запрос суда в УМВД РФ на транспорте по Новосибирской области.
235-й гарнизонный военный суд в Москве рассматривает жалобу Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением. Первое заседание состоялось 16 марта, но блогер отказался участвовать в нём по видеосвязи из колонии.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Его задержали за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".
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