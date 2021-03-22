Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Бизнесмен Пригожин написал заявление в СК из-за попытки похищения американцами

Также он попросил возбудить уголовное дело против президента США и местных чиновников.

22 марта 2021, 08:16
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Предприниматель Евгений Пригожин написал заявление в Следственный комитет, в котором говорится, что в США его пытаются похитить. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров потроллил ФБР, раскрыв местонахождение бизнесмена Пригожина и попросив за информацию $250 тысяч

Кадыров потроллил ФБР, раскрыв местонахождение бизнесмена Пригожина и попросив за информацию $250 тысяч

В своём заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Пригожин отмечает, что ФБР объявило его в розыск под вымышленным предлогом, без наличия доказательств. При этом бизнесмен уточняет, что он не причастен к каким-либо преступлениям как в России, так и в других странах.

"Фактически органы государственной власти США (иностранного государства), объявив вознаграждение за содействие в моём задержании, преследуют цель похитить меня и лишить незаконно свободы под надуманным предлогом", — подчёркивает бизнесмен.

Добавим, что Пригожин также попросил Бастрыкина возбудить уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Похищение человека" против американского президента Джо Байдена, главы ФБР Кристофера Рэя, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, а также министра юстиции США Меррика Гарланда.

ФБР не ответило на требование компании Пригожина выплатить награду за адрес бизнесмена

ФБР не ответило на требование компании Пригожина выплатить награду за адрес бизнесмена

Ранее Федеральное бюро расследований опубликовало в "Твиттере" на страничке своего вашингтонского офиса информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В этом списке значится и Евгений Пригожин.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это опровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилось, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США тоже неоднократно отвергал все обвинения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей

5 марта, 13:49

Тиньков в Clubhouse назвал имена трёх богатейших россиян будущего

17 марта, 11:33

В Болгарии суд оставил под арестом пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу России

сегодня в 07:58

Суд в Москве отклонил жалобу на отказ СКР возбудить дело после госпитализации Навального

сегодня в 09:15

Участница "Холостяка" раскрыла правду, почему она улетела вместе с Тимати и его мамой на Мальдивы

сегодня в 09:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1