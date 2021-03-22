Бизнесмен Пригожин написал заявление в СК из-за попытки похищения американцами
Также он попросил возбудить уголовное дело против президента США и местных чиновников.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Предприниматель Евгений Пригожин написал заявление в Следственный комитет, в котором говорится, что в США его пытаются похитить. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
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В своём заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Пригожин отмечает, что ФБР объявило его в розыск под вымышленным предлогом, без наличия доказательств. При этом бизнесмен уточняет, что он не причастен к каким-либо преступлениям как в России, так и в других странах.
"Фактически органы государственной власти США (иностранного государства), объявив вознаграждение за содействие в моём задержании, преследуют цель похитить меня и лишить незаконно свободы под надуманным предлогом", — подчёркивает бизнесмен.
Добавим, что Пригожин также попросил Бастрыкина возбудить уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Похищение человека" против американского президента Джо Байдена, главы ФБР Кристофера Рэя, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, а также министра юстиции США Меррика Гарланда.
Ранее Федеральное бюро расследований опубликовало в "Твиттере" на страничке своего вашингтонского офиса информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В этом списке значится и Евгений Пригожин.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это опровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилось, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США тоже неоднократно отвергал все обвинения.
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