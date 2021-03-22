В России впервые проведут Тотальный диктант на английском языке
Снижать оценки участникам акции будут только за орфографические ошибки.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В России акцию Тотальный диктант впервые проведут на двух языках — русском и английском. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
"Участники Тотального диктанта этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском — для этого нужно выбрать соответствующие площадки", — говорится в сообщении.
Написать диктант на английском языке можно будет на 52 двух площадках в 18 городах России: Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске. В российской столице текст участникам акции прочитают актёр Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие. Регистрация откроется 31 марта на сайте totaldict.ru.
Автором английской версии стал Дмитрий Глуховский, который написал и русскоязычный текст. Организаторы отмечают, что при проверке диктантов на английском языке оценки будут снижать только за орфографические ошибки, а пунктуационные не будут брать в расчёт.
Соорганизатором проекта стала международная образовательная компания EF Education First.
Ранее была названа столица Тотального диктанта в 2021 году. Победителя объявил писатель Дмитрий Глуховский, который проведёт мероприятие этой весной.
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