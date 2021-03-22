Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России впервые проведут Тотальный диктант на английском языке

Снижать оценки участникам акции будут только за орфографические ошибки.

22 марта 2021, 08:04
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В России акцию Тотальный диктант впервые проведут на двух языках — русском и английском. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"Участники Тотального диктанта этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском — для этого нужно выбрать соответствующие площадки", — говорится в сообщении.

Минобрнауки опубликовало список стран, из которых студентам разрешается вернуться на учёбу в Россию

Минобрнауки опубликовало список стран, из которых студентам разрешается вернуться на учёбу в Россию

Написать диктант на английском языке можно будет на 52 двух площадках в 18 городах России: Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске. В российской столице текст участникам акции прочитают актёр Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие. Регистрация откроется 31 марта на сайте totaldict.ru.

Илон Маск почти по-русски прокомментировал признание россиянина в подготовке кибератаки на Tesla

Илон Маск почти по-русски прокомментировал признание россиянина в подготовке кибератаки на Tesla

Автором английской версии стал Дмитрий Глуховский, который написал и русскоязычный текст. Организаторы отмечают, что при проверке диктантов на английском языке оценки будут снижать только за орфографические ошибки, а пунктуационные не будут брать в расчёт.

Соорганизатором проекта стала международная образовательная компания EF Education First.

Ранее была названа столица Тотального диктанта в 2021 году. Победителя объявил писатель Дмитрий Глуховский, который проведёт мероприятие этой весной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названа столица "Тотального диктанта" в 2021 году

6 февраля, 19:12

"Залог независимости": На Украине призвали сделать английский вторым обязательным языком

9 марта, 13:01

Суд в Москве отклонил жалобу на отказ СКР возбудить дело после госпитализации Навального

сегодня в 09:15

Эксперты регулятора ЕС проверят производство "Спутника V" в России

сегодня в 09:10

Участница "Холостяка" раскрыла правду, почему она улетела вместе с Тимати и его мамой на Мальдивы

сегодня в 09:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1