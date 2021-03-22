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В "Роскачестве" определили лучшие приложения для вызова такси

Во время исследования их проверили на удобство для обычных пользователей и безопасность.

22 марта 2021, 07:49

Фото © Pixabay

Специалисты "Роскачества" исследовали приложения для вызова такси и выделили лучшие среди них. Так, лидерами рейтинга по совокупности критериев стали софт "Яндекс GO", "Таксовичкоф", "Ситимобил" и Maxim. Об этом говорится на сайте организации.

В исследовании приняло участие 22 приложения — по 11 для iOS и Android. Эксперты также протестировали малопопулярные приложения, среди более 100 исследованных программ были найдены небезопасные.

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"Пятёрка лидеров в этом году изменилась не сильно: в неё вошёл "Таксовичкоф", в прошлом исследовании занимавший только седьмое место, а серебряный призёр 2019 года Uber, наоборот, из лидеров выпал. Также в позиции понизился Gett, заняв пятую строчку на обеих платформах", — отмечается в сообщении.

Специалисты использовали приложения как обычные пользователи, а также провели тест на безопасность, проверив их с помощью специализированного ПО. Всего эксперты учитывали 139 критериев, среди которых — возможность заказать две машины одновременно, указать промежуточный адрес, шифрование номера телефона и другие. При выставлении оценок также учитывались результаты глубинных интервью с пользователями такси и анализ отзывов в App Store и Google Play.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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