В "Роскачестве" определили лучшие приложения для вызова такси
Во время исследования их проверили на удобство для обычных пользователей и безопасность.
Фото © Pixabay
Специалисты "Роскачества" исследовали приложения для вызова такси и выделили лучшие среди них. Так, лидерами рейтинга по совокупности критериев стали софт "Яндекс GO", "Таксовичкоф", "Ситимобил" и Maxim. Об этом говорится на сайте организации.
В исследовании приняло участие 22 приложения — по 11 для iOS и Android. Эксперты также протестировали малопопулярные приложения, среди более 100 исследованных программ были найдены небезопасные.
"Пятёрка лидеров в этом году изменилась не сильно: в неё вошёл "Таксовичкоф", в прошлом исследовании занимавший только седьмое место, а серебряный призёр 2019 года Uber, наоборот, из лидеров выпал. Также в позиции понизился Gett, заняв пятую строчку на обеих платформах", — отмечается в сообщении.
Специалисты использовали приложения как обычные пользователи, а также провели тест на безопасность, проверив их с помощью специализированного ПО. Всего эксперты учитывали 139 критериев, среди которых — возможность заказать две машины одновременно, указать промежуточный адрес, шифрование номера телефона и другие. При выставлении оценок также учитывались результаты глубинных интервью с пользователями такси и анализ отзывов в App Store и Google Play.
Ранее был составлен рейтинг лучших смартфонов по соотношению "цена — качество": iPhone туда не попал. В топ вошли как дорогие модели, так и относительно бюджетные.
Выбор редакции
Составлен рейтинг лучших смартфонов по соотношению "цена – качество": iPhone туда не попал
Google решил вдвое снизить комиссию для разработчиков приложений
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур
Губернатору Пензенской области Белозерцеву и фигурантам его дела предъявили обвинение
Толстушка сбросила 33 кг и стала выглядеть куда моложе, удивив одногруппников своим возрастом
Комментариев: 0