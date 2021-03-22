В Болгарии суд оставил под арестом пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу России

Окружной военный суд Болгарии удовлетворил требование прокуратуры, оставив под арестом пятерых из шести подозреваемых в шпионаже в пользу РФ бывших и действующих сотрудников Министерства обороны и военной разведки. Такое решение было принято после заседания, которое началось ещё вчера и продолжалось всю ночь. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

По информации агентства, суд согласился с доводами прокуратуры о том, что подозреваемые могут скрыться от правосудия в случае, если останутся на свободе. При этом отмечается, что в отношении шестого подозреваемого, давшего признательные показания, требование об аресте не выдвигалось и он был отпущен под залог.

19 марта шестеро сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудио- и видеоматериалы, полученные с помощью специальных средств. По утверждению прокуратуры, они доказывают противоправные действия задержанных. Вместе с тем главный обвинитель Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при содействии спецслужб стран ЕС и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по этому делу до суда. В дипмиссии выразили надежду, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".

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