Пентагон ускорит модернизацию ПРО из-за новейшего российского оружия

Пентагон намерен ускорить темпы модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) в связи с появлением новых видов средств поражения. Об этом говорится в документе Агентства по противоракетной обороне США, передаёт RT.

"В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманёвренные крылатые ракеты", — сказано в документе.

Отмечается, что Минобороны США планирует улучшить ключевой элемент ПРО — Систему командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC). Она позволяет осуществлять комплексное реагирование на средства поражения всех дальностей и на всех фазах полёта, включая баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Исторически улучшение C2BMC происходит последовательно, а на подготовку новых составляющих уходит от 24 до 36 месяцев, после чего идут испытания. Однако в связи со стремительными разработками других стран необходимо ускорить этот процесс, чтобы сохранить превосходство перед системами иных государств, считают в Пентагоне.

В американском Минобороны предполагают, что в будущем система будет способна принимать новые элементы ПРО по мере их внедрения и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников. Сейчас ведомство находится в поисках предложений и идей касательно скорости совершенствования C2BMC.

Ранее глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк заявил, что новые российские вооружения усложняют возможности США по их обнаружению и защите от такого рода оружия.

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