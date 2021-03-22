В Красном Селе школьники снова затушили Вечный огонь снегом — видео

В Санкт-Петербурге дети снова затушили Вечный огонь на мемориале "Братская могила советских воинов" в Верхнем парке в Красном Селе. Об этом сообщает портал 78.ru .

Инцидент произошёл накануне. Двое детей бросили в огонь снежок, из-за чего он потух, после школьники сбежали. Работу Вечного огня удалось быстро восстановить, а нарушителей — мальчика и девочку 10–12 лет — ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это далеко не первый случай, когда подростки тушат Вечный огонь в Красном Селе. Подобный инцидент произошёл в середине декабря 2020 года. Тогда двух 13-летних девочек доставили в отдел спустя два часа после происшествия, с ними провели профилактическую беседу. История повторилась в феврале 2021 года, только нарушителей в этот раз было четверо.