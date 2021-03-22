Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо"

Футбольный клуб "Торпедо" сообщил о том, что расстался с главным тренером Сергеем Игнашевичем по обоюдному согласию сторон. Хотя контракт с известным в прошлом игроком действовал до лета 2023 года. Имя нового наставника будет сообщено дополнительно.

