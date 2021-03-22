Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо"

Об этом сообщили на официальном сайте московского клуба.

22 марта 2021, 08:56

Фото © Пресс-служба ФК "Торпедо"

Футбольный клуб "Торпедо" сообщил о том, что расстался с главным тренером Сергеем Игнашевичем по обоюдному согласию сторон. Хотя контракт с известным в прошлом игроком действовал до лета 2023 года. Имя нового наставника будет сообщено дополнительно.

Игнашевич с лета 2019 года возглавлял "Торпедо". Из-за отсутствия на тот момент лицензии категории Pro сначала он находился в статусе старшего тренера.

Отметим, что торпедовцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ с 54 очками.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Легенда биатлона Александр Привалов — о Латыпове: Пока он мало что из себя представляет

вчера в 18:09

Время Босса или камбэк Игнашевича? Кто возглавит ЦСКА после ухода Гончаренко

22 июня, 14:30

"Желаю найти себя": Тактаров обратился к Нурмагомедову после его решения уйти из спорта

сегодня в 01:37

В центре Новокузнецка взорвалась и полностью выгорела заправка — видео

сегодня в 09:26

Суд в Москве отклонил жалобу на отказ СКР возбудить дело после госпитализации Навального

сегодня в 09:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1