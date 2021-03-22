Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо"
Об этом сообщили на официальном сайте московского клуба.
Фото © Пресс-служба ФК "Торпедо"
Футбольный клуб "Торпедо" сообщил о том, что расстался с главным тренером Сергеем Игнашевичем по обоюдному согласию сторон. Хотя контракт с известным в прошлом игроком действовал до лета 2023 года. Имя нового наставника будет сообщено дополнительно.
Игнашевич с лета 2019 года возглавлял "Торпедо". Из-за отсутствия на тот момент лицензии категории Pro сначала он находился в статусе старшего тренера.
Отметим, что торпедовцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ с 54 очками.
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