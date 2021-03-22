Садальский оценил возвращение в Россию критиковавшего родину актёра Серебрякова
Человек волен жить, где ему угодно, считает артист.
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Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский прокомментировал возвращение актёра Алексея Серебрякова из Канады в Россию. Своим мнением он поделился в беседе с агентством ФАН.
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"Ну вернулся он и вернулся, какая разница, что там, что здесь. Главное, что он работает. Он безумно талантливый", — сказал Садальский, отметив, что Серебряков прежде всего импонирует ему как актёр.
Артист подчеркнул, что для него нет никакой разницы, куда человек переехал или откуда вернулся, поскольку каждый "волен жить, где ему угодно".
Напомним, в 2018 году вокруг Серебрякова разгорелся скандал после того, как он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал. Спустя год актёр вновь вызвал всеобщее негодование своими заявлениями о РФ: он обвинил россиян в псевдопатриотизме, а "созданные несколько войн" являются тому причиной. Позже Серебряков объяснил свои высказывания, подчеркнув, что является патриотом.
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