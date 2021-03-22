Садальский оценил возвращение в Россию критиковавшего родину актёра Серебрякова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский прокомментировал возвращение актёра Алексея Серебрякова из Канады в Россию. Своим мнением он поделился в беседе с агентством ФАН.

"Ну вернулся он и вернулся, какая разница, что там, что здесь. Главное, что он работает. Он безумно талантливый", — сказал Садальский, отметив, что Серебряков прежде всего импонирует ему как актёр.

Артист подчеркнул, что для него нет никакой разницы, куда человек переехал или откуда вернулся, поскольку каждый "волен жить, где ему угодно".

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