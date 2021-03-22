Эксперты регулятора ЕС проверят производство "Спутника V" в России

В следующем месяце Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства антиковидной вакцины "Спутник V". Об этом сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"В апреле мы проведём инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", — сказал он в эфире телеканала Rai3.

При этом Кавалери уточнил, что в данный момент проверку европейских медицинских властей помимо вакцины "Спутник V" проходят американская Novavax и немецкая Curevac.

А ранее глава МИД Венгрии пожаловался на "политическую атаку" из-за применения "Спутника V". Он указал, что некоторые европейские страны придали вакцинации идеологический характер.

Напомним, вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрены четыре вакцины и ведутся переговоры с другими производителями, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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