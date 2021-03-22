В центре Новокузнецка взорвалась и полностью выгорела заправка — видео

В центре Новокузнецка взорвалась заправка. Видео © LIFE, Соцсети

В центре Новокузнецка сегодня днём, 22 марта, произошёл взрыв на автозаправочной станции. Судя по опубликованным в соцсетях видео с места происшествия, АЗС полностью сгорела. Также оказались повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.

Как рассказал источник Лайфа в экстренных службах, инцидент произошёл на Транспортной улице около трёх часов дня по местному времени. Сообщается, что на место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые через десять минут ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Сейчас на месте работают правоохранители, они устанавливают причины случившегося.

А ранее Лайф сообщал, что в центре Кирова на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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