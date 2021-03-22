"Ничего супернового": Эксперт оценил эффективность импортозамещения из-за санкций Байдена в отношении России

Исключение импортных товаров не будет положительно влиять на работу российских предприятий и экономику в целом, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его мнению, то, что бюджет якобы будет оставаться внутри страны, является большим заблуждением.

"Не всю микроэлектронику мы сами производим, и если у нас и будет замещение, то незначительное. То есть у нас будет техника, но она будет с другими характеристиками. Поэтому всё замещать — бессмысленно, да и невозможно", — рассказал он в беседе с Лайфом.

Эксперт отметил, что многие российские компании уже давно под санкциями и, по сути, "ничего супернового" ограничения Байдена не принесут. При этом Абзалов подчеркнул, что в связи со сложившимися условиями есть предпосылки, что федеральный центр может начать разработку собственной элементарной базы. По словам собеседника Лайфа, в это нужно инвестировать, чтобы "создавать свой альтернативный продукт".

Также Абзалов добавил, что не следует способствовать ускорению процессов импортозамещения во всех отраслях. По его мнению, в первую очередь необходимо определиться с критическими секторами, где существует дефицит источников поставки.

"Чтобы замещать всё, нужен триллион долларов, которого, я подозреваю, у Минпромторга нет. Понятно, что какие-то направления необходимо усиливать, не более", — заключил он.

Напомним, в Минпромторге заявили об усилении импортозамещения из-за новых санкций США. В ведомстве также подчеркнули, что деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств.

А ранее СМИ узнали о планах Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Под ограничения могут попасть страховые компании и организации, предоставляющие суда и стройматериалы.

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