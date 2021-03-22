Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лучший бомбардир "Краснодара" летом покинет клуб

Он принял решение продолжить карьеру на родине.

22 марта 2021, 10:34

Фото © Пресс-служба ФК "Краснодар"

Шведский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Маркус Берг летом покинет расположение команды. Об этом сообщается на официальном сайте "быков".

Контракт форварда рассчитан до конца текущего сезона. После этого Берг отправится на родину, где станет игроком "Гётеборга".

Добавим, что швед присоединился к команде Мурада Мусаева в 2019 году, перейдя из клуба "Аль-Айн" (ОАЭ). В этом сезоне на его счету девять голов в чемпионате России, два — в Лиге чемпионов и ещё один — в Лиге Европы. Всего в составе "Краснодара" Берг забил 22 мяча.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Главная битва сезона: где и во сколько смотреть ЧМ-2021 по фигурному катанию

сегодня в 10:50

Ибрагимович в 39 лет установил очередной рекорд в чемпионате Италии

вчера в 22:50

Подопечная Плющенко заявила три четверных прыжка на ЧМ, ученица Тутберидзе — только один

сегодня в 09:57

"Ничего супернового": Эксперт оценил эффективность импортозамещения из-за санкций Байдена в отношении России

сегодня в 10:47
Life

Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца

сегодня в 10:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1