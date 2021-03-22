Лучший бомбардир "Краснодара" летом покинет клуб
Он принял решение продолжить карьеру на родине.
Фото © Пресс-служба ФК "Краснодар"
Шведский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Маркус Берг летом покинет расположение команды. Об этом сообщается на официальном сайте "быков".
Маркус Берг проведет следующий сезон в шведском «Гётеборге» @IFKGoteborg— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 22, 2021
Летом у форварда сборной Швеции заканчивается контракт с «Краснодаром», и он принял решение вернуться на родину.
При этом вплоть до окончания сезона 2020/21 Берг продолжит играть за «Краснодар». pic.twitter.com/IGreI8Lc8M
Контракт форварда рассчитан до конца текущего сезона. После этого Берг отправится на родину, где станет игроком "Гётеборга".
Добавим, что швед присоединился к команде Мурада Мусаева в 2019 году, перейдя из клуба "Аль-Айн" (ОАЭ). В этом сезоне на его счету девять голов в чемпионате России, два — в Лиге чемпионов и ещё один — в Лиге Европы. Всего в составе "Краснодара" Берг забил 22 мяча.
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