Подопечная Плющенко заявила три четверных прыжка на ЧМ, ученица Тутберидзе — только один
Чемпионат мира стартует в Стокгольме уже на этой неделе.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Фигуристка Александра Трусова, которая первая перешла от Этери Тутберидзе в группу к Евгению Плющенко, заявила в произвольной программе три четверных прыжка (четверной лутц, четверной тулуп и четверной тулуп в каскаде). Технические элементы российских фигуристок были опубликованы на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
В свою очередь, ученица Тутберидзе Анна Щербакова представила четверной флип и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева исполнит тройной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.
Чемпионат мира пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта.
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