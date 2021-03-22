Подопечная Плющенко заявила три четверных прыжка на ЧМ, ученица Тутберидзе — только один

Фигуристка Александра Трусова, которая первая перешла от Этери Тутберидзе в группу к Евгению Плющенко, заявила в произвольной программе три четверных прыжка (четверной лутц, четверной тулуп и четверной тулуп в каскаде). Технические элементы российских фигуристок были опубликованы на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В свою очередь, ученица Тутберидзе Анна Щербакова представила четверной флип и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева исполнит тройной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

Чемпионат мира пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта.

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