Политолог заявил, что США не станут извиняться за оскорбительные слова Байдена в адрес Путина

США будут искать различные пути, чтобы избежать эскалации в отношениях с Россией, но при этом вряд ли Вашингтон извинится за слова президента Джо Байдена в адрес лидера РФ Владимира Путина. Таким мнением поделился глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с телеканалом "360".

"Я предполагаю, что в Вашингтоне не хотели эскалации именно по итогам этого заявления. Ну, наверное, сейчас будут искать какие-то формы, как не допустить этой эскалации, но, разумеется, [предполагать,] что американцы извинятся и признают свою неправоту, наверное, нельзя", — отметил эксперт.

Политолог указал, что Байден не пытался обвинить Путина, но дал понять, как будут в дальнейшем развиваться отношения между странами. Он подчеркнул, что если бы американский лидер действительно хотел предъявить обвинения, то он бы созвал полноценное мероприятие, привёл бы аргументы, а не просто ответил утвердительно на вопрос журналиста.

"Я не думаю, что это заявление было сделано намеренно. Другое дело, что последовала эскалация, совершенно предсказуемо Россия на это отреагировала, вернулся посол [России в США Анатолий Антонов] вчера. Совершенно очевидно, что ждать, пока эта тема сама собой умрёт, наверное, не имеет смысла", — заявил Шариков.

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