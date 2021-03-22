Задушивших 11-летнюю жительницу Подмосковья собак отдадут в другую семью

Как стало известно Лайфу, собак породы кане-корсо, которые задушили 11-летнюю девочку из деревни Крючково Истринского района Московской области, вернули заводчице. Животным будут искать новый дом.

По данным нашего источника, родители погибшей ни в чём не винят животных и считают произошедшее несчастным случаем. Собак приобрели в пандемию, и они всё это время жили с девочкой дружно и без конфликтов, даже когда мама и папа уезжали.

Семья характеризуется как положительная и судимостей не имеет. Она живёт в частном доме в коттеджном посёлке, а территория огорожена забором. Собаки всегда были дружелюбными, они не охотничьи. О том, что девочка лежит на снегу без сознания, родителям сообщила соседка. На место происшествия вызвали скорую, однако спасти ребёнка не удалось.

Ранее Лайф рассказывал, как на Украине кот уснул на лице четырёхмесячного младенца и задушил его.

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