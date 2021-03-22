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Задушивших 11-летнюю жительницу Подмосковья собак отдадут в другую семью

Они жили с ребёнком с прошлого года, конфликтов за это время не случалось.

22 марта 2021, 10:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Как стало известно Лайфу, собак породы кане-корсо, которые задушили 11-летнюю девочку из деревни Крючково Истринского района Московской области, вернули заводчице. Животным будут искать новый дом.

По данным нашего источника, родители погибшей ни в чём не винят животных и считают произошедшее несчастным случаем. Собак приобрели в пандемию, и они всё это время жили с девочкой дружно и без конфликтов, даже когда мама и папа уезжали.

Семья характеризуется как положительная и судимостей не имеет. Она живёт в частном доме в коттеджном посёлке, а территория огорожена забором. Собаки всегда были дружелюбными, они не охотничьи. О том, что девочка лежит на снегу без сознания, родителям сообщила соседка. На место происшествия вызвали скорую, однако спасти ребёнка не удалось.

В Подмосковье собаки задушили 11-летнюю девочку, потянув за шарф

В Подмосковье собаки задушили 11-летнюю девочку, потянув за шарф

Ранее Лайф рассказывал, как на Украине кот уснул на лице четырёхмесячного младенца и задушил его.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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