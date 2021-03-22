Замглавы МИД РФ — об отношениях Москвы и Брюсселя: Конфликтное сосуществование

Замглавы МИД РФ Александр Грушко охарактеризовал отношения России и Евросоюза как "конфликтное сосуществование". Об этом он заявил во время выступления в Комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия — Европа: реалии и перспективы".

"Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они (отношения. — Прим. Лайфа) находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование", — сказал дипломат.

Грушко отметил, что Брюссель оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Москвой, а "все окна, которые открывались, сегодня захлопнулись". Он подчеркнул, что схемы, с которыми Россия не соглашалась, предусматривали "механическое следование в фарватере европейских стандартов и принципов". По словам дипломата, с некоторыми государствами такой вариант проходит.

Антироссийские санкции ЕС поставили под угрозу возможность сотрудничества Москвы и Брюсселя, отметил Грушко. Кроме того, как заявил дипломат, Россия видит, что эти ограничения используются для вмешательства во внутренние дела, чтобы диктовать условия судебным и правоохранительным органам.

Напомним, в начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. А позже продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины. Ограничительные меры действуют до 15 сентября 2021 года в отношении 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.

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