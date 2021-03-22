В Подмосковье полицейский застрелил буйного пациента, попытавшегося угнать машину скорой помощи
Страж порядка открыл огонь на поражение, так как мужчина напал на него с лопатой и пригрозил расправой.
Фото © Pixabay
В Раменском городском округе Московской области полицейский застрелил буйного мужчину, который пытался угнать машину скорой помощи и нападал на людей с лопатой. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в складских помещениях. Отмечается, что 32-летнему уроженцу Тувы Амиру Д. на рабочем месте потребовалась помощь медиков, так как он порезал шею. На место происшествия также прибыли правоохранители, которые застали пострадавшего в бессознательном состоянии в машине скорой помощи. Когда автомобиль начал отъезжать, мужчина вырвался, перебрался по салону на переднее сиденье, ударил водителя и попытался угнать транспортное средство. Однако шофёр успел вытащить ключи из замка зажигания, и план злоумышленника не сработал.
Но на этом уроженец Тувы не успокоился. Он забежал в одно из помещений склада, схватил штыковую лопату и начал замахиваться на людей. Правоохранители последовали за пострадавшим, один из полицейских несколько раз требовал от него положить лопату и успокоиться, однако злоумышленник никак на это не реагировал.
В определённый момент мужчина, замахнувшись своим оружием, стал надвигаться на представителя правопорядка, выкрикивая в его адрес угрозы убийством. Полицейский достал табельное оружие и предупредил уроженца Тувы, что будет стрелять, после чего выпустил в нападавшего шесть пуль. Злоумышленник скончался на месте.
Ранее Лайф рассказывал, что актёр из сериала "След" Андрей Лавров угрожал автоинспектору ножом-бабочкой в центре Москвы. Артист при этом находился в одном ботинке и одном носке. Лайф публиковал видео инцидента.
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